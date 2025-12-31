Радиостанция "Судного дня" поздравила всех с Новым годом

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как радиостанция "Судного дня", поздравила всех с Новым 2026 годом своеобразным намеком на праздничное застолье. В этом убедился корреспондент ТАСС, это же подтверждают радиолюбители, занимающиеся мониторингом эфира и онлайн-системы отслеживания радиочастотного спектра.

Около 00:20 мск на частоте радиостанции прервался обычно звучащий звуковой маркер, в эфир вышел мужской голос, который фонетическим алфавитом дважды продиктовал слово "Глотанье". После чего на частоте вновь зазвучал маркер.

Радиостанция, имеющая неофициальное название "УВБ-76", или "Радио Судного дня", вещает на коротких волнах с 70-х годов ХХ века. Официального подтверждения ее предназначения нет, однако ее деятельность связывается с вооруженными силами. На своей частоте она регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей связывают с событиями вокруг мировой безопасности в целом и специальной военной операции в частности. В промежутках между голосовыми сообщениями на частоте "УВБ-76", как правило, работает звуковой маркер, из-за которого станцию также прозвали "жужжалкой".

Большую популярность среди пользователей социальных сетей и конспирологов станция также получила за оригинальность периодически звучащих на ее частоте словоформ. В разное время в эфир передавались такие слова, как "хрюкостяг", "лисоплащ", "баксознак", "гордостих" или "древостой".