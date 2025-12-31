В предгорных районах Кабардино-Балкарии ожидается сильный снег

Существует вероятность возникновения ЧС

НАЛЬЧИК, 1 января. /ТАСС/. Очень сильный снег ожидается в предгорных районах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным Гидрометцентра в период с 02:00-04:00 мск и далее до конца суток 1 января и 2 января в предгорных районах КБР местами ожидается очень сильный снег. Существует вероятность возникновения ЧС не выше муниципального характера, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев", - говорится на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности.