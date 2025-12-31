Новый год наступил на всей территории России

Последними его встретили в Калининграде

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 1 января. /ТАСС/. Новый, 2026-й год наступил на всей территории России, последними в 01:00 мск его встретили жители Калининградской области, где в это время наступает полночь. Основной площадкой для новогодних гуляний калининградцев стала ярмарка на острове Канта.

"В этом году традиционная ярмарка на острове Канта проходит в декорациях для кино. Участникам предложили телепортироваться в локации по мотивам любимых фильмов, от "Хроник Нарнии" и "Алисы в стране чудес" до "Гарри Поттера" и "Моего соседа Тоторо". Сцены из картин реконструировал каждый участник ярмарки. Также они приготовили любимые блюда, среди которых - форшмак из балтийской сельди, сметанник по бабушкиному рецепту, мексиканское печенье, картофельные пышки с красной икрой и другие специалитеты. Ярмарка проработает до 11 января", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко.

Гости ярмарки могут посетить около 20 фудкортов и 15 сувенирных лавок. Также проходят мастер-классы калининградских ремесленников. Их тематика разнообразна - от росписи пряников, приготовления средневековых лепешек и кофе по старинным рецептам до набивки узоров на ткани. На каждом из мастер-классов можно создать новогодние подарки для родных и близких.

Традиционно точками притяжения туристов в регионе также являются музеи Иммануила Канта и Мирового океана, зоопарк, фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" в Калининграде, концерты и спектакли в "Янтарь-Холле" Светлогорска, Парк света в Гурьевске, многочисленные новогодние и рождественские ярмарки, проходящие практически во всех муниципалитетах области. При этом в новогоднюю ночь в Калининграде, как и несколько предыдущих лет подряд, не будет праздничного салюта.

Калининградская область в новогодние каникулы рассчитывает принять не менее 75 тыс. туристов, что больше показателей прошлого года примерно на 7-8%, сообщал ТАСС региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак. В сезоне 2024-2025 годов Калининградская область приняла 69 тыс. туристов, что превысило показатель аналогичного периода 2024 года на 9,5%. Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.