Самый северный Новый год в России встретили на Земле Франца-Иосифа

На острове Хейса находится гидрометеостанция имени Эрнста Кренкеля, а на острове Земля Александры расположена база "Омега" национального парка "Русская Арктика"

АРХАНГЕЛЬСК, 1 января. /ТАСС/. Самый северный Новый год в России отметили на Земле Франца-Иосифа (Архангельская область), здесь на острове Хейса находится гидрометеостанция им. Эрнста Кренкеля, а на острове Земля Александры расположена база "Омега" национального парка "Русская Арктика". Как рассказал ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, на "Омеге" сейчас два инспектора, связь с архипелагом неустойчивая.

"На Земле Александры Новый год встретили два наших инспектора: Михаил Корельский и Александр Морев. Михаил на острове с октября, а Александр улетел туда в середине декабря. Они взяли с собой все для селедки под шубой, салата оливье и еще ананас", - сказал Кирилов.

На Земле Александры - самом западном острове Земли Франца-Иосифа - около минус 15 градусов, полярная ночь. По этому острову проходит так называемая медвежья тропа, белые медведи мигрируют через Землю Александры. "Медведи сейчас там есть, две медведицы с медвежатами, и один самец, скорее всего, они транзитные", - добавил Кирилов.

Еще один остров ЗФИ, на котором круглый год живут полярники - остров Хейса. На станции имени Кренкеля сейчас работают четыре человека, они передают самые северные сводки погоды в России. Как сообщили ТАСС в Севгидромете, на острове Хейса минус 23 градуса, метель, порывы ветра до 15-17 м/с, связь с островом также неустойчивая.

Новый год на островах в Карском море

Четверо зимовщиков находятся сейчас и на морской гидрометеорологической станция (МГ-2) им. Г.А. Ушакова на острове Голомянный архипелага Северная Земля, в 2025 году станция отметила 95-летний юбилей. Возглавляет коллектив опытная полярница Елена Толопило. Кстати, в 1936 году работой станции руководил Кренкель - известный полярник-радист, а до него, в 1932-1934 гг. станцию возглавляла одна из первых женщин-полярниц Советского Союза Нина Демме.

В последние годы на станции проведена полная модернизация: в 2011 году установлен, а в 2021 году обновлен автоматизированный метеорологический комплекс, в 2022-2023 гг. введены в эксплуатацию модульное здание дизельной и ледовая вышка, приобретено новое оборудование, установлена система спутниковой связи. Минувшим летом здесь возвели новое служебно-жилое здание, и построили надежное ограждение, защищающее сотрудников от белых медведей.

"Елочка стоит, погода пока радует, минус 20-21, идет небольшой снежок, погода новогодняя. На столе традиционная селедка под шубой, холодец, оливье и салат из морепродуктов, ну и, конечно же, мандарины, только из баночек, в сиропе, - рассказала ТАСС Толопило. - Мишки пока нас сильно не беспокоят, близко не подходят, это тоже радует. Работаем в штатном режиме, наблюдения никто не отменял".

На морской гидрометеорологической станции (МГ-2) острова Визе в Карском море - тоже одной из самых северных в мире - Новый год встречают трое сотрудников под руководством Татьяны Мащёвой. Полярники своими руками сделали небольшую елочку, украсили пространство станции, испекли пирожки и торт. "Засиживаться не получится, работы много, один сотрудник дежурит, другой будет отсыпаться перед вахтой, - отметила ТАСС Мащёва. - На Визе сейчас погодные качели - мороз был до 28 градусов с ветром, на Большой земле такая температура легче переносится, но, так как мы в океане, ощущения не очень приятные. Но сейчас потеплело до минус 19-ти, снежок, и ветер успокаивается. Бывает и медведи к станции подходят, отпугиваем. Если спросите страшно или нет, сразу скажу - страшно очень, но тут без вариантов, работать надо, поэтому друг друга страхуем, и по одному не ходим".

В 2025 году станции на острове Визе исполнилось 80 лет, она была открыта 1 ноября 1945 года.