В России начался самый "нерабочий" за пять лет месяц

Январь 2026 года будет состоять из выходных и праздников более чем наполовину

Редакция сайта ТАСС

© Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Начавшийся месяц в России более чем наполовину будет состоять из выходных и праздников и окажется самым "нерабочим" за последние пять лет, следует из подсчетов ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что в январе 2026 года будет только 15 рабочих дней, а "остальное - это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни".

В январе 2023, 2024 и 2025 годов в России было по 17 рабочих и 14 нерабочих дней, в 2022 году - 16 рабочих и 15 нерабочих, и только в 2021 году ситуация была как январе 2026 года - 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

Это связано с длинными новогодними каникулами, которые в 2026 году закончатся только в воскресенье, 11 января. Первым рабочим днем 2026 года будет понедельник, 12 января, и россиян до конца месяца ждет три полных пятидневных рабочих недели.

"Короткий" январь не скажется на общем балансе рабочих и нерабочих дней в течение года. Всего в 2026 году, как и в 2025 году, в России будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней. Так, при самых длинных за долгое время новогодних праздниках отдых на майские праздники в 2026 году будет короче, чем в предыдущие годы (1-3 и 9-11 мая).