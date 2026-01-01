В Подмосковье продлили выплату в 300 тыс. рублей молодым многодетным семьям

Она предоставляется многодетным молодым семьям, в которой возраст супругов не превышает 35 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мера поддержки в виде предоставления единоразовой выплаты в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребенка в молодой семье продлевается в Московской области на наступивший год, соответствующее решение было принято ранее депутатами Московской областной думы.

"В 2025 году мы ввели меру поддержки в виде предоставления выплаты 300 тыс. рублей молодым семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. Предоставляемая помощь хорошо себя зарекомендовала, поэтому было принято решение продлить поддержку и на 2026 год", - сказал ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что выплата предоставляется многодетным молодым семьям, в которой возраст супругов не превышает 35 лет.

По его словам, в 2026 году мерой поддержки могут быть охвачены 4,7 тыс. семей.