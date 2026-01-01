В Якутии продолжат народный мониторинг миграции стерха в 2026 году

Проект охватил 13 районов республики

ЯКУТСК, 1 января. /ТАСС/. Народный мониторинг миграции краснокнижного стерха, запущенный в 2025 году в Якутии, охватил 13 районов Якутии и будет продолжен в 2026 году. Об этом сообщила замдиректора дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков в республике Саргылана Михайлова.

"Мы планируем расширить в следующем году народный мониторинг миграции стерха. Благодаря проекту у нас появились новые данные. В 2025 году уже 13 районов Якутии приняли участие в народном мониторинге, это достаточно хорошие показатели, потому что ранее это были четыре-пять районов. Большое им спасибо за это", - рассказала Михайлова.

Как ранее сообщали в дирекции, самые ранние данные были получены в конце апреля с Алданского района от госинспектора ООПТ. В мае на севере Якутии птицы были замечены в Верхоянском районе.

По словам собеседницы агентства, в народном мониторинге в основном приняли участие сотрудники охраны природы, охотники, а также люди, связанные с традиционными хозяйственными видами деятельности. "Также школьники очень активно участвуют в некоторых районах, - отметила она. - Данные, которые они предоставляют, очень ценны".

Благодаря проекту каждый житель Якутии может внести свой вклад в изучение и сохранение этих редких птиц, заполнив специальную анкету.

Проект

Международный проект "Полет стерха" стартовал в 2024 году. Он направлен на сохранение и изучение популяции краснокнижных стерхов, находящихся под угрозой исчезновения. В 2025 году прошел первый этап создания инфраструктуры орнитологической обсерватории под открытым небом - открылись визит-центр в селе Охотский-Перевоз и кордон для базирования сотрудников природоохраны и научных работников. Поддержку проекту оказывает компания Nordgold.

Международная орнитологическая обсерватория призвана стать ключевым научным центром для изучения миграционных путей редких видов птиц, а также площадкой для развития экологического туризма и просветительской деятельности.

В декабре делегация из Якутии была в рабочей поездке в КНР. Главным результатом посещения стало подписание соглашения о взаимодействии между Минэкологии Якутии и управлением лесного хозяйства провинции Цзянси.

"Подписанное соглашение - это логическое продолжение работ, которые были начаты еще в 1990-х годах. Уже с того периода у нас существуют устоявшиеся контакты с коллегами из Китайской Народной Республики, которые занимаются изучением и охраной стерха. Сейчас мы с ними планируем ряд мероприятий по обмену данными, продолжаем работу по мониторингу. Также коллеги очень хотят приехать к нам на Охотский-Перевоз", - рассказала Михайлова.

Собеседница агентства напомнила, что в сентябре состоялся научный симпозиум, где доклады касались не только орнитологии, но и исследований по генетике, вирусологии, ихтиологии и климатологии. "Мы готовим сборник публикаций статей участников, которые приняли в нем участие. Мы надеемся, что сможем его презентовать уже в начале 2026 года", - уточнила она.

О стерхе

Стерх (белый журавль) - третий по редкости вид среди журавлей в мире. Численность восточной популяции стерха в последние десятилетия выросла примерно до 6,9 тыс. особей, но все еще остается критически низкой для долгосрочного выживания этого вида. Эта птица занимает знаковое место в культурном наследии коренных малочисленных народов Севера, населяющих его гнездовой ареал. В Якутии стерх считается священной птицей, а также птицей счастья.