Спасатели на Чукотке рекомендуют не выезжать за пределы Певека

Причиной стал сильный ветер

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ветер с порывами до 30 м/с прогнозируется в Певеке на Чукотке, спасатели рекомендуют не выезжать за пределы населенного пункта. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Вечером 1 января и днем 2 января в городе Певеке прогнозируется ветер скоростью до 30 м/c с метелью. Рекомендовано не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить (не выезжать) за пределы населенных пунктов", - сообщили в ведомстве.

Певек - город на севере Чукотки, до которого можно добраться только по воздуху.