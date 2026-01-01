На Урале ожидаются снег и минус 19 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Среднемесячная температура января составит минус 19 градусов, количество снега будет около нормы в ряде регионов Уральского Федерального округа. Об этом ТАСС сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области средняя температура января у нас минус 14 - минус 16 градусов мороза, на крайнем севере до минус 17 - минус 19 градусов. Насчет колебаний, конечно, сказать сейчас сложно, но, скорее всего, что-нибудь будет. До 10 числа резких таких колебаний и крепких морозов, вроде, не просматривается", - рассказала ТАСС главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, отметив, что количество осадков в январе будет около нормы.

В Челябинской области январь - самый холодный месяц в году, его среднемесячная температура на 10 градусов ниже, чем в ноябре, и более чем на 30 градусов, чем в июле. По данным синоптиков, в этом январе в регионе среднемесячная температура воздуха ожидается от минус 12 до минус 19 градусов, что на 1 градус выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы - которая составляет 15-22 мм, в горных районах 25-33 мм - или больше. В Курганской области средняя месячная температура воздуха будет от минус 14 до минус 17 градусов, осадки ожидаются выше 40 мм.

В Тюменской области средняя месячная температура воздуха днем в январе ожидается от минус 15 до минус 18 градусов - около нормы. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы - 16-29 мм. Снег ожидается в большинство дней второй декады месяца и отдельные дни первой и третьей декад.

В Югре синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет немного выше среднегодовой нормы, а морозы в большинство дней не превысят 20 градусов, осадки будут в пределах нормы - около 29 мм. Таким образом, средняя температура января составит минус 14 - минус 19 градусов, ночью - до минус 21 градуса. Минимальные температурные показатели в первый месяц года будут достигать минус 45 градусов, а максимальные - минус 2 градуса. На Ямале будет близкий к многолетним климатическим нормам температурный режим - до минус 19 градусов, умеренно морозная погода. В первый месяц 2026 года в регионе ожидается примерно 18 мм осадков.