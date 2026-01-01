На Камчатке в новогоднюю ночь родилась девочка

Это единственный ребенок в регионе, рожденный в эту ночь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 января. /ТАСС/. Девочка родилась в новогоднюю ночь в одном из самых восточных регионов России, на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в краевом роддоме.

"В 01:01 1 января (16:01 мск 31 декабря) в краевом роддоме родилась девочка. Ее вес 3 380 [г], с мамой и ребенком все хорошо", - сказали в медучреждении.

Как сообщили ТАСС в краевом Минздраве, это единственный ребенок в регионе, рожденный в новогоднюю ночь. Каждый новорожденный на Камчатке получает набор, состоящий из первых и самых необходимых вещей для младенцев. Его вручают родителям при выписке из роддома или при оформлении свидетельства о рождении в органах ЗАГСа.