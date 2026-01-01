В Улан-Удэ стартовал "Забег мечты"

В мероприятии приняли участие более 100 человек

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 1 января. /ТАСС/. "Забег мечты" на 2 026 м и 5 км стартовал в городе Улан-Удэ в первый день нового года. Испытать себя в 26-градусный мороз в парке Юбилейный вышли более 100 человек, передает корреспондент ТАСС.

Бегут участники не просто так - на стартовом номере каждый из них написал свою главную мечту на 2026 год. Среди целей - "купить недвижимость", "прочитать пять книг", "сбросить лишние кг", "быть счастливым и здоровым". Люди пришли семьями, много молодежи и, судя по экипировке, полупрофессиональных бегунов.

На финише каждого участника ждет памятная медаль, а за самые креативные костюмы - специальные призы.

Также "Забег мечты" пройдет в поселке Саган-Нур, там приверженцы здорового образа жизни соберутся на лыжной базе.

Организаторы сообщили, что забеги для всех желающих в Улан-Удэ будут проводиться каждую субботу по утрам.