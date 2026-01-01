В Ленобласти запустили пятилетнюю программу по расчистке лесов

В качестве приоритетных участков для работ выделили земли, прилегающие к дорогам, леса возле населенных пунктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Пятилетняя программа по расчистке лесов, в том числе, от сухостоя и завалов "Чистые леса Ленинградской области" начинает действовать 1 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Ленинградской области анонсировал старт пятилетней программы "Чистые леса Ленинградской области" с 1 января 2026 года. Цель программы - сделать системной работу по расчистке леса от сухостоя и завалов", - отметили в администрации.

Программа заключается в улучшении санитарного состояния лесов Ленобласти благодаря системной расчистки от сухостоя, ветровала, опасных деревьев, ликвидации незаконных свалок и восстановления лесных экосистем. Также в план входит снижение рисков возникновения лесных пожаров, а также повышения рекреационного потенциала лесов для комфортного и безопасного отдыха. В качестве приоритетных участков для работ выделены земли, прилегающие к дорогам, леса возле населенных пунктов, а также участки с высокой рекреационной нагрузкой.

Для выполнения программы планируется закупить технику в Белоруссии, в том числе компактные лесные машины для вырубки аварийных деревьев, мобильные дробилки, которые прямо в лесу превращают ветки и стволы в щепу для укрепления дорог, а также внедорожные мотоциклы для патрулирования лесов в заповедниках и востребованных местах отдыха.

Отмечается, что в прошедшем 2025 году были проведены обследования на площади 1191 га. Кроме того, было ликвидировано 132 свалки общим объемом около 2,7 тыс. куб. м.