В Петрозаводске предложили создать геологический музей под открытым небом

Создание новой точки притяжения в республике планируется наравне с горным парком "Рускеала"

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 января. /ТАСС/. Развитие территории карьера "Каменный бор" в Петрозаводске и организация на его площади природно-рекреационного парка с геологическим акцентом под открытым небом может создать новую точку притяжения в республике наравне с горным парком "Рускеала". Об этом ТАСС рассказал директор Института геологии КарНЦ РАН Сергей Светов.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела, расположенный в Сортавальском округе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Сортавальский округ и "Рускеала" являются одними из ключевых точек притяжения туристов в регионе.

"В Петрозаводске, в самом сердце города, находится парк "Каменный бор". Почти 200 лет назад на этом месте существовал горный карьер, где велась добыча кварцитопесчанника - самого городского камня Петрозаводска, из которого строили дома, делали фундаменты и печи петровских заводов, строили ангары, цеха, конюшни. При небольших инвестициях и комплексной программе развития территории, у нас может получиться жемчужина - самый городской горный парк России, не удаленный объект, как "Рускеала", а парк прямо в черте города, аналогов которому нет", - сказал собеседник агентства.

Перспективы проекта

Благодаря сохранившимся там скалам можно рассказать о природных процессах, которые происходили на территории региона примерно 1,7 млрд лет назад, добавил ученый. По его словам, для постепенного развития проекта достаточно поэтапных инвестиций в несколько млн рублей. Потенциально в нем может быть заинтересован горный бизнес. Территория могла бы стать площадкой для создания экспоцентра "Карелия", в котором бы были представлены основные природные достопримечательности республики и в частности карельский камень. Выставка была бы центром притяжения профессионалов камнедобывающей и камнеобрабатывающей промышленности региона, центром общения дизайнеров, архитекторов и бизнеса, по примеру международного форума камнеобработки "Карелфорум", который работает лишь несколько дней в году.

"Надо предусмотреть комплексное использование территории, разработать общую концепцию для поэтапной реализации. Это должен быть и рекреационный парк, сохранивший фрагмент городской тайги, и место для занятия спортом, особенно водным, и музей под открытым небом, место для уроков и практик школьников и студентов, а также место для бизнеса - от простейших кафе, спортивного проката и т. д.", - добавил ученый.

Инвестирование может происходить поэтапно с небольшими вложениями, отметил эксперт. "В принципе, речь идет исключительно об окультуривании территории. Ее благоустройстве. Структура парка формально уже есть, дороги уже намечены, остается только улучшить, украсить, создать информационную инфраструктуру, а на месте прилегающих складов, возможно, и капитальное строительство организовать - например, задуматься об экспоцентре", - считает Светов.