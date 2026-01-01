Абитуриенты из Ингушетии стали выбирать IT, нефтегаз и архитектуру

В регионе ежегодно отмечается положительная динамика в организации целевого обучения

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Выпускники школ Ингушетии при выборе специальности для обучения в вузах страны стали чаще выбирать IT, архитектуру и нефтегазовое дело вместо юриспруденции и экономики, которые ранее на протяжении многих лет пользовались востребованностью. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Ахмед-Башир Цороев.

"Наибольшей популярностью среди абитуриентов из Ингушетии пользуются направления, связанные с IT-технологиями, нефтегазовым делом, строительством, архитектурой, лингвистикой и педагогикой. Еще недавно для региона было проблемой то, что будущие студенты отдавали предпочтение экономическим специальностям и юриспруденции, а после окончания обучения они испытывали трудности с трудоустройством. Выпускники школ Ингушетии традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки, что позволяет им успешно поступать в ведущие вузы России по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний", - сказал Цороев.

По его словам, ежегодно отмечается положительная динамика в организации целевого обучения, к примеру, в 2025 году успешно пройти конкурсный отбор на целевое обучение смогли более 70 абитуриентов.

"В числе выбранных университетов: Высшая школа экономики, Московский государственный лингвистический университет, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Российский университет транспорта, Российский технологический университет, Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский государственный университет, а также другие престижные технические и гуманитарные вузы. Кроме того, значительное количество абитуриентов поступило в Ингушский государственный университет, отдав предпочтение педагогическим и техническим специальностям", - добавил собеседник агентства.