Число задерживающихся рейсов в Краснодаре выросло до шести

Перелет из Таль-Авива отменили

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. Вылет четырех рейсов и прилет двух задерживаются в аэропорту Краснодара, один рейс из Таль-Авива (Израиль) был отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На вылет из Краснодара задерживается четыре рейса. Рейс в Батуми авиакомпании "Ред вингс" должен был вылететь в 18:25 мск. Он перенесен на 12:05 мск 1 января. Рейс в Екатеринбург "Уральских авиалиний", который должен был вылететь 1 января в 10:40 мск, предварительно, перенесен на 12:10 мск. Рейс в Москву авиакомпании "Победа", предварительно, перенесен с 12:45 на 14:05 мск 1 января, а рейс в Новосибирск, который выполняет "Сибирь", предварительно, перенесен с 13:10 на 13:40 мск.

На прилет задерживается два рейса. Рейс из Шарм-Эш-Шейха выполняет "Ред вингс". Борт должен был прилететь в Краснодар в 17:10 мск. Предварительно, прилет перенесен на 11:00 мск 1 января. Рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании "Победа" должен прилететь в 11:55 мск, нового времени прилета на онлайн-табло нет.

Рейс из Тель-Авива авиакомпании "Азимут" был отменен, борт должен был прилететь в Краснодар в 14:30 мск.