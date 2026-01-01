В аэропорту Сочи задерживается 21 рейс

В городе нескольких дней действует штормовое предупреждение из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 1 января. /ТАСС/. Вылет 15 рейсов и прилет 6 задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Вылета из Сочи ожидают рейсы в Екатеринбург авиакомпании "Россия", в Новосибирск авиакомпании "Сибирь", два рейса в Москву авиакомпании "Победа", два рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург и Санкт-Петербург, два рейса авиакомпании "Икар" в Нижнекамск и Тюмень, а также семь рейсов авиакомпании "Северный ветер" в Сургут, Челябинск, Чебоксары, Казань, Красноярск, Барнаул и Уфу.

На прилет задерживаются рейсы из Москвы авиакомпании "Северный ветер", из Самары авиакомпании "Россия", из Нижнего Новгорода авиакомпании "Икар", из Екатеринбурга авиакомпании "Россия", из Антальи (Турция) авиакомпании "Ираэро" и из Москвы авиакомпании "Победа". Все рейсы на прилет, предварительно, должны прибыть в Сочи в течение дня.

В Сочи на протяжении нескольких дней действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно.