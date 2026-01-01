Около 460 молодых семей в КЧР получили по 300 тыс. рублей на третьего ребенка

Мера соцподдержки предоставляется в республике с 2025 года

ЧЕРКЕССК, 1 января. /ТАСС/. Единовременную выплату в 300 тыс. рублей на третьего ребенка получили около 460 молодых семей в Карачаево-Черкесии. Эта мера соцподдержки предоставляется в республике с 2025 года, сообщили ТАСС в региональном министерстве труда и соцразвития.

"В первый год реализации новой региональной меры поддержки, инициированной главой КЧР Рашидом Темрезовым, единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка получили 458 молодых семей республики", - сказал собеседник агентства.

Всего в 2025 году, который был объявлен в Карачаево-Черкесии Годом демографического роста, рождаемости и долголетия, ввели пять новых региональных мер поддержки семей с детьми.