Максимальное приближение Земли к Солнцу увидят земляне в январе

На Земле также будет видно покрытие звезд Луной и пик метеорного потока Квадрантиды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Жители Земли в течение января смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений: Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние, покрытие звезд Луной, пик метеорного потока Квадрантиды и другие явления. Об этом сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"В ночь на 2 января Луна приблизится к Земле на расстояние чуть более 360 тыс. км, что меньше среднего значения 384,4 тыс. км на 6%. Луна с 1 по 3 января будет крупнее обычного, а 3 января достигнет полнолуния. И в этот день, 3 января, Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние до орбиты (перигелий) - на 147,1 млн км, при среднем расстоянии 149,5 млн км", - рассказал ученый.

В ночь с 3 на 4 января ожидается пик метеорного потока Квадрантиды, зенитное число ожидается от 60 до 100 метеоров в час, однако условия наблюдений ухудшит полная Луна, которая не позволит увидеть слабые метеоры. Наблюдать поток рекомендуется ближе к утру в восточной части неба. По словам Санакоева, 6 января во время восхода Луны произойдет покрытие звезды созвездия Льва, входящей в список 25 ярчайших звезд неба - Регула. Наиболее благоприятно наблюдать данное явление в Тюмени и Ханты-Мансийске - Луна в этих городах поднимется над горизонтом на 7 и 9 градусов соответственно, для наблюдений потребуется бинокль или телескоп.

Приближение Юпитера и трех ярчайших ночных светил

В ночь с 9 на 10 января Земля окажется ближе всего с самой крупной планетой Солнечной системы - Юпитером, расстояние составит 633 млн км. Кроме того, можно будет увидеть четыре самых ярких спутника этой планеты: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто - в этой последовательности спутники выстроятся 15 января, а 17 января они образуют симметричную картину вокруг Юпитера.

По вечерам в юго-западной части неба в январе жители Земли смогут наблюдать Сатурн - 1, 9 и 17 января рядом с планетой можно будет заметить ее крупнейший спутник Титан, который будет проходить за диском Сатурна или по нему. Кроме того, вечером 30 января жители смогут увидеть сближение трех ярчайших ночных светил - Луны, Юпитера и звезды Сириус, которые окажутся на минимальном расстоянии друг от друга на небосводе. Луна и Юпитер, расположатся ближе к полуночи свыше 50 градусов над линией горизонта, и почти у самого горизонта, на высоте около 15 градусов, будет самая яркая звезда неба - Сириус.