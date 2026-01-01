В Приморье в новогоднюю ночь родились четыре малыша

За пять минут до наступления нового года в Уссурийске родился пятый ребенок

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Четыре новых жителя Приморского края родились в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Первый новогодний богатырь (рост 53 см, вес 4030 гр) родился во Владивостоке в роддоме №3 в 00:48 (17:48 мск). Следом в 1:47 (18:47 мск) в краевом перинатальном центре родилась девочка (рост 48 см, вес 2650 гр.).Еще один малыш появился в Уссурийске в 3:55 (20:55 мск) (рост 55 см, вес 3470 гр.) А под утро, в 5:30 (22:30 мск), в родильном отделении краевой клинической больницы №1 во Владивостоке родился второй ребенок в семье из Уссурийска (рост 52 см, вес 3450 гр.)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за пять минут до наступления нового года в семье в Уссурийске родился пятый ребенок.

Двойня в Забайкалье

В Забайкальском крае в новогоднюю ночь родились восемь детей, среди них оказалась одна двойня. Как сообщил губернатор Александр Осипов в своем Telegram-канале, сразу двоих детей родила 22-летняя девушка.

Он отметил, что одной из первых в 2026 году в Чите появилась на свет Евгения, она родилась в 00:48. Осипов лично поздравил ее маму Яну Александровну из Тунгокоченского округа с рождением дочки и передал ей подарки.