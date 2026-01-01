В Петербурге вступил в силу закон о комплексном развитии территорий

Теперь новое жилье может предоставляться собственникам только в пределах того же или смежного муниципального образования, а также участие в КРТ стало добровольным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Обновленный закон о комплексном развитии территорий (КРТ), или реновации хрущевок, вступил в силу в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года. Изменения, сформулированные в результате взаимодействия с общественным штабом, были окончательно утверждены 10 декабря.

В обновленную версию петербургского закона о КРТ вошли два ключевых момента. Первый - это география расселения: теперь новое жилье может предоставляться собственникам только в пределах того же или смежного муниципального образования, а не в границах всего города, как было указано в документе ранее. При этом если собственник рассматривает возможность получения нового жилья в границах другого муниципального образования, то он может предоставить на это свое письменное согласие.

Второе ключевое положение предусматривает добровольность участия в КРТ, то есть дома, в которых в установленный срок не состоялись общие собрания собственников, включаться в программу не будут (согласно прежней версии закона, в таких случаях включение в программу происходило автоматически).

"Принятие регионального закона о комплексном развитии территорий стало заключительным этапом нашей непростой и довольно долгой работы, которая началась с корректировки федерального законодательства. Напомню, что благодаря поправкам, принятым на федеральном уровне по инициативе Петербурга, в законе удалось отразить принципиально важные для жителей нашего города аспекты, обеспечивающие максимальную защиту их имущественных и жилищных прав, - прокомментировал ТАСС депутат заксобрания Денис Четырбок. - Поиск компромисса занял не один год и был довольно сложным, но я искренне рад, что нам в итоге удалось его найти".

Закон о КРТ в Петербурге был принят в июне 2022 года. Документ вызвал активные общественные дискуссии. Осенью того же года губернатор Александр Беглов предложил депутатам приостановить его действие и проработать варианты корректировки федерального и регионального законодательства. Параллельно начал работу общественный штаб. Как отмечал глава заксобрания Александр Бельский, такой формат взаимодействия власти и населения стал "абсолютно новым не только для города, но и для всей страны". До 1 января 2026 года в Петербурге действовал мораторий на городской закон о реновации.

Принятие обновленной версии закона защитило интересы петербуржцев от ухудшения жилищных условий, подчеркнул ранее Беглов.

Дальнейший процесс

Несмотря на то, что закон о КРТ в Петербурге вступает в силу с 1 января 2026 года и мораторий перестает действовать, "в ближайшее время никаких программ КРТ жилой застройки не ожидается", отметил Четырбок. "Во-первых, потому что в Правилах землепользования и застройки эти территории не определены. То есть для начала потребуется корректировка градостроительных документов, которые определят потенциальные территории, подпадающие под действие программы. Это в том числе гарантирует прозрачность процесса - граждане будут проинформированы о планах города и смогут реализовать свое право на участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях до утверждения границ зон развития", - пояснил депутат.

После того, как будет выбран потенциальный застройщик и он представит свою дорожную карту, жители смогут ознакомиться с перспективами КРТ. "Конкретные сроки начала реализации программы сейчас обозначить нельзя. Но речь точно не о ближайших месяцах, поскольку процесс внесения изменений в Правила землепользования и застройки занимает продолжительное время", - указал парламентарий.