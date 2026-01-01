Официальный сайт председательства России в ОДКБ начал работу

Там будут публиковать актуальную информацию о происходящих в организации событиях и мероприятиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Официальный сайт российского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начал работу с 1 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД РФ.

"С 1 января начинает свою работу официальный сайт председательства России в ОДКБ, где будет публиковаться актуальная информация о происходящих в организации событиях и проходящих мероприятиях", - сообщили в российском дипведомстве.

1 января к России перешли функции председателя в Организации Договора о коллективной безопасности.