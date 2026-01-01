В аэропортах Волгограда и Астрахани задерживаются четыре рейса

ВОЛГОГРАД, 1 января. /ТАСС/. Вылет и прилет двух рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда и еще двух в аэропорту Астрахани, следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Вылета из Волгограда ожидает рейс в Москву авиакомпании "Победа", расчетное время вылета сдвинулось на 50 минут - до 11:55 мск. Прилета ожидает рейс из Москвы той же компании, время прибытия которого, предварительно, сдвинулось с 10:35 до 11:25 мск.

В аэропорту Астрахани на вылет задерживается рейс в Санкт-Петербург авиакомпании "Победа", он, предварительно, перенесен с 12:50 на 17:50 мск. Прилета ожидает рейс из Санкт-Петербурга той же компании, который, предварительно, перенесен с 12:20 на 17:20 мск.