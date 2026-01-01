Мультивселенную научных героев создадут в крупнейшем вузе Северного Кавказа

Публикацию черно-белых комиксов "Академия научных героев СКФУ" студенческий медиацентр вуза начал с июля 2025 года.

СТАВРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Мультивселенную научных героев на основе графических новелл намерены создать в Северо-Кавказском федеральном университете. В первый год реализации проекта комиксы об ученых собрали около 19 млн просмотров, сообщила ТАСС автор идеи и руководитель медиацентра СКФУ Анна Мартын.

"В 2026 году мы планируем переформатировать проект. Ищем удобную для читателя цифровую площадку для публикации, потому что соцсети не оптимальны для данного формата. Во-вторых, переходим на цветную графику. В-третьих, будем делать сценарии более динамичными, так как выяснилось, что художникам нужна более детальная раскадровка. В дальней перспективе задумываемся о создании целой мультивселенной научных героев, и не только СКФУ, а также об анимационных адаптациях", - сказала она.

Публикацию черно-белых комиксов "Академия научных героев СКФУ" студенческий медиацентр вуза начал с июля 2025 года. К концу года общее количество просмотров составило около 19 млн. Проект привлек внимание молодежи, прессы и получил поддержку Минобрнауки России.

"За год было создано пять полноценных выпусков, каждый из которых - это графическая новелла, дополненная видеоинтервью с ученым и промороликом. Героями стали исследователи, работающие над нейросетью для диагностики рака, организацией первого в России производства лактулозы, изучением древнего Дербента, созданием новых химических соединений и расшифровкой геномов", - прокомментировала Анна Мартын.

В 2025 году создан пилотный печатный вариант комиксов, стилизованных под мангу. Тираж быстро разошелся. "С одной стороны, мы хотим показать молодой аудитории, что наука - это не скучные формулы, а захватывающее приключение, а ученый - это креативный свободный человек, решающий проблемы человечества. С другой - это отличная практическая школа для наших студентов: они учатся работать в команде над сложными проектами, осваивая все- от сценарного мастерства и иллюстрации до продюсирования и продвижения", - пояснила инициатор проекта.