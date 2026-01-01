Журналиста Евгения Киселева заочно арестовали

Его обвиняют в создании террористического сообщества

Редакция сайта ТАСС

Евгений Киселев © Александра Мудрац/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в создании террористического сообщества. Об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Киселеву Е. А. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции - с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации", - сказано в документе.

Киселев объявлен в международный розыск.

Уроженец Москвы Киселев - журналист, медиаменеджер и политический обозреватель. Работать на телевидении начал в 1984 году. С 1993 по 2001 год являлся сотрудником телеканала НТВ. В 2009 году переехал на Украину, где продолжил журналистскую деятельность в местных СМИ.

В 2022 году Минюст внес Киселева в список иноагентов. Пресс-служба Росфинмониторинга сообщала ТАСС, что Киселев включен в "перечень экстремистов и террористов в 2016 году". Тогда же он был объявлен в общероссийский розыск по уголовной статье.