Аксенов принес соболезнования близким погибших при атаке ВСУ в Хорлах

Глава Крыма выразил готовность оказать необходимую поддержку Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принес соболезнования семьям и близким погибших в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области и выразил готовность оказать необходимую поддержку соседнему региону.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.

"Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку", - написал он в своем Telegram-канале.