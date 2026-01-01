В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Прием и выпуск самолетов приостановлены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

"Аэропорты Казань и Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В новость внесена правка (10:05 мск) - передается с уточнением названия аэропорта во втором абзаце, верно - Бегишево.