ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
06:50
обновлено 06:56

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Прием и выпуск самолетов приостановлены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

"Аэропорты Казань и Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В новость внесена правка (10:05 мск) - передается с уточнением названия аэропорта во втором абзаце, верно - Бегишево. 

РоссияТатарстан