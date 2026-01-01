Подъезды к трем селам Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют в 2026 году

Реконструкция дорожных объектов положительно скажется на развитии инфраструктуры

НАЛЬЧИК, 1 января. /ТАСС/. Подъездные региональные дороги к трем селам в Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили ТАСС в республиканском Минтрансе.

"В 2026 году будут капитально отремонтированы подъезды к селениям Старый Черек, Черная речка - Благовещенка (подъезд к хутору Ново-Осетинский, Благовещенка). Общая протяженность этих объектов составит порядка 11 км", - рассказали ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.

В ведомстве пояснили, что реконструкция дорожных объектов положительно скажется на развитии инфраструктуры этих населенных пунктов, так как затронет комфортный и доступный проезд в том числе к социальным учреждениям: школам, амбулаториям, администрациям поселений.

В 2025 года в регионе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" капитально отремонтировали подъездные дороги в семи населенным пунктам, в том числе граничащим с соседними регионами.