В Москве покататься на коньках можно во дворе дома, на ВДНХ и в парках

Наиболее крупные катки находятся в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево, Вешняки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Сотни катков с искусственным льдом открыты для жителей и гостей столицы в новогодние праздники, они функционируют во дворах, скверах и парках столицы.

"25 бесплатных катков работают в столице на фестивальных площадках цикла мероприятий "Московские сезоны". Наиболее крупные из них расположены в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево, Вешняки. Посетить ледовые пространства будет возможно с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 в выходные дни. Необходима предварительная регистрация на сеанс", - сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Там добавили, что для посетителей предусмотрены камеры хранения, зоны отдыха, пункты заточки и аренды снаряжения. На выбор будут детские и взрослые размеры коньков - от 27 до 47. Детям в возрасте от трех лет предложат воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Подростки в возрасте от 10 до 14 лет смогут кататься самостоятельно - с письменного согласия родителей. На 10 ледовых площадках запланированы театрализованные выступления фигуристов - они покажут спектакли по мотивам русских сказок

Кроме того, горожан и туристов ждут на 17 площадках с искусственным льдом в парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Как сообщили в АНО "Развитие парков", в их числе катки в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Сокольники" и у арки главного входа Парка Горького, а также в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Красная Пресня". Еще 11 катков с натуральным льдом заработают в зеленых зонах при установлении стабильной минусовой температуры. Ледовое пространство в "Коломенском" вдоль набережной Москвы-реки стало одним из самых больших в этом сезоне, его площадь превышает 13,5 тыс. кв. м, до него можно бесплатно доехать от станции метро "Коломенская" на небольшом новогоднем поезде.

Крупнейший столичный каток, площадь ледового покрытия которого превысила 20 тыс. кв. м, расположился на ВДНХ. Здесь одновременно могут кататься 5 тыс. человек. Эта площадка открыта для посетителей в будние дни с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники с 10:00 до 23:00, ежедневно с 15:00 до 17:00 проводится чистка и заливка льда. По понедельникам каток закрыт на техобслуживание, посмотреть расписание сеансов и приобрести билет можно на сайте ВДНХ.

Дорожки для катания расположили вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для посетителей работают пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения. В зоне отдыха размещены кафе, рядом с павильоном №11 "Выставочно-торговый центр Республики Казахстан" оборудовали ледовую арену для хоккейных матчей, а рядом с Домом российской кухни юных гостей принимает детский каток.