Развожаев: ВСУ при атаке на Херсонщину пытались сжечь как можно больше людей

Губернатор Севастополя выразил соболезнования семьям погибших

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Целью ВСУ при атаке на празднующих Новый год жителей Хорлов Херсонской области было сжечь как можно больше людей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.

"Укротеррористы напали на мирных людей, которые встречали Новый год - практически под бой курантов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. То есть задача была не просто нанести удар, задача была целенаправленной - сжечь как можно больше мирных людей. Это циничное и чудовищное преступление. Уважаемый Владимир Васильевич [Сальдо], жители Херсонской области! От имени всех севастопольцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - написал он в своем Telegram-канале.