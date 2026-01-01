В Японии почтили память жертв землетрясения 2024 года

Из-за удара стихии и его последствий погибли по крайней мере 698 человек

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Жители Японии почтили память жертв землетрясения на полуострове Ното, произошедшего 1 января 2024 года. Мемориальная церемония прошла в городе Вадзима (префектура Исикава), сильнее всего пострадавшего от удара стихии, сообщает японское общественное телевидение.

Минута молчания была объявлена в 16:10 по местному времени (10:10 мск) - в этот момент два года назад в центральной части Японии произошло мощное землетрясения магнитудой 7,6. В результате удара стихии и его последствий погибли по крайней мере 698 человек.

На полуострове Ното (префектура Исикава) 1 января 2024 года произошла серия землетрясений, общее число подземных толчков различной силы превысило несколько тысяч. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. В результате удара стихии и его последствий погибли по крайней мере 698 человек, число пострадавших превысило 1,5 тыс. Полностью или частично были разрушены около 38,6 тыс. коммерческих, административных и жилых построек.