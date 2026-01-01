В Белоруссии будут популяризировать роль женщины в развитии общества

Правительству с участием региональных властей поручили разработать и утвердить план мероприятий

МИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Документ принят в целях формирования национального образа женщины-труженицы, популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества", - говорится в тексте.

Правительству с участием региональных властей поручено разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года белорусской женщины. Также кабинет министров будет координировать деятельность государственных органов и других организаций по выполнению этого плана.

Указ вступает в силу после его официального опубликования, пояснили в пресс-службе.

Ранее в ходе новогоднего обращения к белорусскому народу Лукашенко объявил, что наступивший год станет Годом белорусской женщины.