Главный редактор RT Маргарита Симоньян © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила с гестаповцами организаторов атаки БПЛА на Херсонскую область, подчеркнув, что никто из них не уйдет от наказания.

"Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов - гестаповцев", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она также указала на то, что все причастные к атаке БПЛА на мирных граждан будут "выловлены".

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.