Пострадавшие при атаке ВСУ на Херсонскую область поступают в больницы Крыма

Врачи оценивают степень тяжести их ранений

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Пострадавшие при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области поступают в больницы Республики Крым, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.

"Сейчас пострадавшие в Херсонской области поступают в крымские больницы", - сообщил он журналистам. Врачи обследуют пациентов и оценивают степень тяжести их ранений, добавил он.