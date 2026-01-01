Пушилин: ДНР готова оказать поддержку пострадавшим при ударе ВСУ по Хорлам

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших

Глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 1 января. /ТАСС/. Киевский режим вновь показал свою террористическую сущность, ударив по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. ДНР готова оказать необходимую поддержку пострадавшим, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем канале в мессенджере Мах.

"Противник сознательно и цинично ударил по мирным жителям в праздник, в который раз продемонстрировал свою террористическую сущность. Много погибших и пострадавших... Желаю скорейшего выздоровления раненым. Готовы оказать необходимую поддержку", - написал Пушилин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. "Донецкая Народная Республика - с жителями Херсонской области в этот тяжелый час", - заключил руководитель региона.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.