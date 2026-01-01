Матвиенко рассказала о вступающих в силу в январе законах

В частности, речь идет о поддержке матерей-героинь

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председатель СФ Валентина Матвиенко рассказала о социально значимых законах, которые вступают в силу в России в январе 2026 года, в том числе о поддержке матерей-героинь.

"Хотела коротко сказать о тех законах, которые направлены на усиление социальной защиты многодетных семей. Мы внесли изменения в Налоговый кодекс, и с 1 января теперь не будут платить налоги с выплат сотруднику <...> до миллиона рублей [после рождения ребенка]", - сообщила Матвиенко в эфире канала "Россия-1".

Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч, отметила она. Изменена и методика расчета страхового стажа родителям многодетных семей, рассказала председатель СФ.

"Конечно, очень важно, что женщины, получившие звание "Мать-героиня", с 1 января будут получать большой пакет социальных мер поддержки за их такой очень важный и личный, государственный, я бы сказала, труд", - также сообщила Матвиенко.

Закон установливает дополнительное ежемесячное материальное обеспечение для женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", наравне с Героями Труда Российской Федерации. Выплата превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться.

Также снимаются ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. При исчислении страхового стажа периоды суммируются с учетом их фактической продолжительности.