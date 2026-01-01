В Подмосковье в новогоднюю ночь родились 23 ребенка

Первым в 2026 году новорожденным оказался мальчик

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В Подмосковье родились 23 ребенка в новогоднюю ночь, больше половины из них - мальчики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В новогоднюю ночь (с 00:00 по 08:00) врачи роддомов и перинатальных центров Московской области помогли появиться на свет 23 новорожденным: 11 девочкам и 12 мальчикам", - говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, первым в 2026 году новорожденным оказался мальчик. "Он появился на свет в 00:50 в Московском областном перинатальном центре. Это первый ребенок в семье", - привела пресс-служба слова Забелина.