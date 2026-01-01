Московский транспорт перевез около 1,3 млн пассажиров в новогоднюю ночь

Слаженную работу транспорта в Новый год обеспечивали более 15 тыс. сотрудников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Около 1,3 млн пассажиров перевез московский транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 20:00 до 06:00 жители и гости столицы совершили на городском транспорте около 1,3 млн поездок. В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт столицы перевозил пассажиров бесплатно и без перерыва, чтобы все могли встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках. Благодаря профессионализму и ответственности наших сотрудников мы отработали слаженно и без сбоев", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Он отметил, что слаженную работу транспорта в Новый год обеспечивали более 15 тыс. водителей, машинистов, дежурных по станциям. Самыми востребованными стали метро и МЦК - пассажиры воспользовались ими около 950 тыс. раз. Наиболее востребованными станциями оказались "Охотный ряд", "ВДНХ" и "Александровский сад".

"На автобусах и электробусах зафиксировали свыше 243 тыс. поездок. На трамваях - 50 тыс. поездок. На МЦД пассажиры совершили более 71 тыс. поездок", - добавил заммэра.

Он также напомнил, что во время праздников на транспорте действуют дополнительные меры безопасности, увеличено число досмотровых зон.