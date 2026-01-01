В Краснодарском крае без света остались около 43 тыс. человек

К отключению электричества привела непогода

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. Из-за обледенения проводов без электричества и налипания мокрого снега остались около 43 тыс. жителей Краснодарского края, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Особенно сложная обстановка наблюдалась в некоторых населенных пунктах Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, а также в Сочи и Армавире, написал он.

Губернатор отметил, что в новогоднюю ночь специалисты трудились без остановки, и их усилия по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Задействовано более 120 аварийных команд. Во всех районах края, кроме Белореченского, вернули отопление.