Все катки и горки в новогодние праздники могут стать бесплатными

На крупных объектах должны работать профессиональные инструкторы, добавил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. "Справедливая Россия" настаивает на том, чтобы все катки и снежные горки на период новогодних каникул были бесплатными. Об этом ТАСС заявил председатель партии Сергей Миронов.

"Наша партия настаивает, чтобы на период новогодних каникул все катки, ледяные и снежные горки были бесплатными. На это можно направить хотя бы часть денег, которые тратятся на новогоднюю иллюминацию, украшения, семьям с детьми доступные зимние развлечения гораздо нужнее", - сказал Миронов.

По его мнению, местным чиновникам нужно создать условия, чтобы в городах были доступные оборудованные катки и горки. При этом на крупных объектах должны работать профессиональные инструкторы, отметил депутат.

"Конечно, во время зимних развлечений и детям, и родителям нужно быть бдительными. Внимательно смотреть, где можно кататься, а где опасно", - заключил Миронов.