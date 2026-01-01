AFP: сайт почтовой службы Франции не работает из-за кибератаки

По данным агентства, она началась примерно в 03:30 по местному времени

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Новая атака хакеров парализовала работу интернет-ресурсов французской национальной почтовой службы La Poste и принадлежащего ей банка La Banque Postale утром 1 января. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Сайт laposte.fr и все информационные системы La Poste в настоящее время подвергаются кибератаке", - приводит агентство объявление, отображавшееся ранним утром на сайте почтовой службы. По данным агентства, кибератака началась примерно в 03:30 по местному времени (05:30 мск). По состоянию на полдень (14:00 мск) сайты почты и ее банка по-прежнему недоступны, однако теперь сообщение о кибератаке сменилось простым уведомлением о временной недоступности интернет-ресурсов. Пресс-служба La Poste не опубликовала никаких заявлений в связи с данным происшествием.

Предыдущая кибератака на ресурсы La Poste произошла 22 декабря - за несколько дней до католического Рождества. Тогда пресс-служба компании сообщила о нарушении работы "всех информационных сервисов", была нарушена доставка посылок и их отслеживание. Восстановить нормальную работу ресурсов удалось лишь спустя пять дней. La Poste подала жалобу, и прокуратура Парижа начала расследование, поручив его Главному управлению внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции.