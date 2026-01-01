Более 50 тыс. сотрудников МВД обеспечивали порядок в новогоднюю ночь

Полицейские продолжают нести службу в местах народных гуляний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 50 тыс. сотрудников внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь в России, нарушений не допущено. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telagram-канале.

"Более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. <…> В результате принятых мер нарушений правопорядка в ночь на 1 января не допущено. Полицейские продолжают нести службу в местах народных гуляний", - говорится в сообщении.

Также к этой работе привлекались военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. По данным Росгвардии, более 33 тыс. росгвардейцев обеспечивали правопорядок и общественную безопасность в новогоднюю ночь по всей стране. Почти 10 тыс. сотрудников и военнослужащих территориальных органов и воинских частей Центрального округа ведомства приняли участие в обеспечении безопасности праздничных мероприятий в регионах Центральной России.

"В Москве в новогоднюю ночь безопасность обеспечивали более 4 тысяч сотрудников и военнослужащих столичного главка Росгвардии, 55-й дивизии Центрального округа ведомства, отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, Центра специального назначения вневедомственной охраны и спецподразделений Росгвардии. Серьезных происшествий не допущено", - отметили в ведомстве.

Волк добавила, что в 4,8 тыс. различных праздничных мероприятий приняли участие свыше 2,1 млн жителей страны.