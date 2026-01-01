В "Лужниках" около 5 тыс. человек приняли участие в новогоднем забеге

Маршрут проложили по зимней территории комплекса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек приняли участие в новогоднем забеге в ночь с 31 декабря на 1 января на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Новогодний спортивный праздник открыл в 23:00 забег на 400 метров - "Детский старт". В нем приняли участие полторы тысячи человек - семьи с детьми. В 00:00, с наступлением 2026 года, на пятикилометровую дистанцию вышли более опытные бегуны - около трех с половиной тысяч человек. Маршрут был проложен по зимней территории комплекса, освещен и оснащен системой навигации", - отмечается в публикации.

На протяжении всего новогоднего забега, с 22:00 до 02:00, в "Лужниках" работала детская зона с аниматорами и Дедом Морозом. Участниками мероприятия стали москвичи и гости столицы. Мероприятие состоялось при поддержке столичного Департамента спорта.