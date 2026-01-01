В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Это связано с прогнозируемой метелью и усилением ветра

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Подмосковья из-за прогнозируемой метели и усиления ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Во второй день нового года - пятницу, 2 января - местами ожидается метель и усиление ветра в порывах до 15 м/ с", - сказал собеседник агентства, отметив, что желтый уровень будет действовать с 13:00 до 21:00 мск пятницы. Этот уровень, напомнил он, означает потенциально опасные метеоусловия.

Согласно последним прогностическим данным, 2 января в столице и по области ожидается снег, местами метель, а температура воздуха в Москве составит от минус 9 до минус 7 градусов, по области - от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер ожидается южной четверти со скоростью 6-11 м/с и местами с порывами до 15 м/с. "На дорогах возможно образование гололедицы", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Как ожидается, снег будет идти и в ночь на 3 января, после чего в столичном регионе потеплеет.