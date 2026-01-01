Свыше 6,7 тыс. семей получили помощь в рамках акции "Елка желаний"

Дополнительный формат акции "Праздник на стол" создан для поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума и помогает сделать так, чтобы в праздничный вечер на столе были угощения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 6,7 тыс. семей и 39 одиноких пожилых людей получили помощь в рамках дополнительных форматов акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба Движения первых.

"Движение первых 1 января подвело промежуточные итоги дополнительных форматов всероссийской акции "Елка желаний". На конец 2025 года помощь уже получили 6 738 семей, 39 одиноких пожилых людей и 185 приютов для животных. Благодаря неравнодушным гражданам, на добрые дела собрано более 35 миллионов рублей. Сборы по ряду направлений продолжаются и в январе 2026 года", - говорится в сообщении.

Дополнительный формат акции "Праздник на стол" создан для поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума и помогает сделать так, чтобы в праздничный вечер на столе были угощения. Благодаря участию неравнодушных людей семьи получают возможность собраться вместе на праздничный ужин и почувствовать заботу.

Так, за 2025 год благодаря пожертвованиям на сумму более 32 млн рублей были закуплены подарочные сертификаты со скидкой 5% от торговых сетей. Первую часть сертификатов передали 28 декабря 2025 года. Сбор средств этого формата продлен до 20 января 2026 года на сайте праздникнастол.рф.

Дополнительный формат "Внуки с подарками" создан для того, чтобы в новогодние дни у одиноких пожилых людей "появилось чувство нужности и тепла". Особенностью формата является продолжение помощи после праздников: волонтеры проекта "Стабильная поддержка" продолжат навещать подопечных и оказывать им регулярную поддержку. Общий сбор на помощь проекту открыт до 11 января 2026 года на сайте внукисподарками.рф.

Формат "Хвостатый Новый год" помогает сделать жизнь животных в приютах немного теплее и спокойнее. На данный момент формат собрал почти 2 млн рублей для поддержки 185 приютов для животных из 39 регионов РФ. Сбор средств по этому направлению продлится до 11 января 2026 года на сайте хвостатыйновыйгод.рф.