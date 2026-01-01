Системы жизнеобеспечения Москвы справились с нагрузкой в новогоднюю ночь

Заместитель мэра Петр Бирюков отметил, что на период праздников в городе установили особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме в новогоднюю ночь. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На всех предприятиях и в организациях Комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сказал он.

Бирюков подчеркнул, что на период новогодних и рождественских праздников в городе установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - отметил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что особое внимание в этот период будет уделяться уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.