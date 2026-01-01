Минюст хочет ликвидировать "Российское общество защиты животных "Фауна"

Суд рассмотрит иск 12 февраля

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 12 февраля рассмотрит иск Министерства юстиции РФ о прекращении деятельности зоозащитной организации "Российское общество защиты животных "Фауна". Об этом сказано в картотеке суда, с которой ознакомился ТАСС.

"Судебное заседание о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра Общероссийской общественной организации "Российское общество защиты животных "Фауна" назначено на 12 февраля", - сказано в карточке дела.

Зоозащитная организация "Российское общество защиты животных "Фауна" основана в 2005 году. Основным видом деятельности указана "издательская деятельность". Организация борется с жестоким обращением с животными, а также за улучшение условий содержания животных. Согласно открытым данным, в октябре 2025 года регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица.