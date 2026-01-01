Предстоящая ночь в Москве и области может стать самой холодной в новом году

Ожидается, что температура воздуха опустится до минус 15-17 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве и Подмосковье в новом году и одной из самых холодных с начала календарной зимы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается, что на фоне облачности с прояснениями столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 15-17 градусов, по области - до минус 19 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил в этой связи, что в минувшую праздничную ночь самая низкая температура воздуха по столичному была отмечена в поселке Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья - минус 15,6 градуса. Столбики термометров на главной метеостанции Москвы показали в то же время 9,2 градуса ниже нуля.

Ранее самой холодной с начала календарной зимы стала ночь на 24 декабря, когда в столице мороз окреп до минус 16,4 градуса.

Собеседник агентства напомнил также, что днем 2 января в Москве и области прогнозируется облачная погода со снегом и, местами, с метелью и усилением ветра южной четверти до 15 м/с в порывах. Температура воздуха при этом в столице составит от минус 9 до минус 7 градусов, по области от минус 12 до минус 7 градусов.