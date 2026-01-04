Эксперт Дымов: в Псковской области нужно ускорить перевод котельных на природный газ

Эта мера позволит повысить эффективность теплоснабжения и полноценно использовать построенную газовую инфраструктуру, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

ПСКОВ, 1 января. /ТАСС/. Темпы перевода котельных на природный газ в Псковской области необходимо увеличивать. Эта мера позволит повысить эффективность теплоснабжения и полноценно использовать построенную газовую инфраструктуру, об этом ТАСС заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Антон Дымов.

"Мы со своей стороны ведем плановую работу по строительству газопроводов. Для максимальной эффективности этих проектов важна синхронизация с графиком перевода котельных на газовое топливо. И эту работу, безусловно, нужно ускорить. Это позволит оптимально загрузить новую инфраструктуру и быстрее обеспечить потребителей надежным теплом", - сказал Дымов.

В качестве примера он привел ситуацию в поселке Пушкинские Горы, где в 2025 году был построен и введен в эксплуатацию газопровод. Однако местная котельная не была готова к приему газа, и ее перевод перенесли на 2026 год. Это приводит к недозагрузке построенных объектов и снижает экономический эффект от масштабных инвестиций. В рамках выполненного объема программы 2021-2025 годов запланирован перевод восьми котельных, но на сегодня переведены только пять. Задержки со стороны потребителей создают дисбаланс, так как газопроводы уже построены и требуют обслуживания, но не работают на полную мощность.

Антон Дымов также предложил рассмотреть современные модульные решения для замены старых неэффективных котельных. Он сослался на положительный опыт других регионов, где такой подход позволил резко повысить КПД и снизить потери в тепловых сетях. Это особенно актуально для объектов социальной сферы, таких как школы. "Решение проблемы требует скоординированных действий региональных властей, глав муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций. Ускорение перевода котельных на газ является ключевым фактором для повышения надежности и экономичности теплоснабжения", - добавил он.