Энергетики из пяти регионов прибыли в Адыгею для восстановления электроснабжения

Почти все котельные снова функционируют, за исключением отдельных случаев отключений

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 1 января. /ТАСС/. Энергетики из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей прибыли в Адыгею для помощи в восстановлении электроснабжения, прерванного из-за непогоды, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В приоритете вопросы тепло- и энергоснабжения. Практически все котельные возобновили свою работу, остались точечные отключения. Однако во многих случаях тепло зависит от наличия электричества. Идет поэтапное подключение абонентов к электроснабжению. Как доложил на совещании гендиректор ПАО "Россети Юг" Алексей Рыбин, в восстановительных работах задействованы 92 бригады - 529 человек и 242 единицы техники. На помощь нашим энергетикам прибыли коллеги из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей", - написал он.

Кумпилов добавил, что социальные учреждения работают в штатном режиме. Глава республики назвал сложным вопрос очистки населенных пунктов от снега и добавил, что на помощь майкопчанам выезжают волонтеры из других районов региона.

Сотни майкопчан, сотрудники предприятий, работники магазинов, кафе, ресторанов и других организаций, молодежь и представители органов местной и региональной власти вышли сегодня на уборку снега в городе. На помощь приехали жители районов республики, не затронутых стихией. В частности, автобусы с добровольцами прибыли из Адыгейска и Теучежского района. С ними - и главы муниципалитетов Азамат Хачмамук и Адам Удычак, известный спортсмен Ким Схашок.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в городе много упавших деревьев, не выдержавших тяжести мокрого снега. Припаркованные во дворах машины превратились в сугробы, второй день их продолжают расчищать. В четверг, после расчистки основных трасс, были запущены автобусы, но их единицы и они следуют не по расписанию.

Сейчас снегопад в Майкопе прекратился, температура воздуха составляет до 6 градусов мороза. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до 12 градусов.