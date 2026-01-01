В Москве совершили 55 млн поездок на автомобилях каршеринга в 2025 году

Также москвичи более 75 млн раз воспользовались самокатами

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы с начала 2025 года совершили 55 млн поездок с помощью услуг каршеринга. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Каршеринг, электросамокаты и велосипеды стали важной частью городской инфраструктуры в 2025 году. За прошлом году вы совершили свыше 75 млн поездок на самокатах и велосипедах и 55 млн - на каршеринге", - говорится в сообщении.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщал, что более 100 тыс. личных машин ежедневно не выезжают в город благодаря арендованным автомобилям. Чаще всего пользователи ездят на машинах аренды в аэропорт или на вокзал, на работу, учебу, а также в места досуга. Это снижает нагрузку на дороги и улучшает экологию города.